РЖД справляется с кризисом. Как компании это удается?

Политолог Гращенков: Показатели РЖД указывают на сохранение устойчивости гиганта

Финансовые показатели РЖД по итогам прошлого года улучшились. Совокупные доходы транспортного гиганта выросли почти на 10 процентов, а EBITDA прибавила более 16 процентов, рассказал источник в компании. Несмотря на рост чистого долга, компания преодолела негативный тренд 2024 года, вернув чистую прибыль к положительной динамике.

В конце 2025 года компания вышла на «оптимальный сценарий»

Совокупные доходы ОАО «Российские железные дороги» за 2025 год увеличились на 9,5 процента год к году, достигнув 3,1 триллиона рублей. EBITDA (прибыль компании до вычета расходов по процентам, налогам, износу и амортизации) за тот же период выросла на 16,3 процента, до 984,2 миллиарда рублей, а прибыль от продаж — на 11 процентов, до 405,6 миллиарда рублей. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к компании.

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Прошедший год показал, как транспортный гигант адаптируется к новой экономической реальности: ему, судя по этим цифрам, удалось переломить негативный тренд. Чистая прибыль компании вернулась к положительной динамике после серьезного спада в 2024-м: в минувшем году она прибавила 0,7 процента, достигнув 14 миллиардов рублей. Коэффициент чистого долга к EBITDA несколько увеличился, достигнув 3,4х против 3,06х в 2024-м.

На 9,5 % выросли доходы РЖД в 2025 году

Важно понимать, что РЖД — это не просто компания, а элемент опорной инфраструктуры целого государства, обращает внимание в беседе с «Лентой.ру» политолог Илья Гращенков. Рост долга во многом связан с инвестиционной программой и стратегическими проектами, которые реализуются не под текущую конъюнктуру, а под долгосрочные задачи, указал он. «Это переориентация логистики с Запада на Восток, развитие восточного направления, модернизация магистралей, — перечислил эксперт. — В таких моделях нагрузка на этапе расширения неизбежно растет».

Показатель по EBITDA по-прежнему далек от уровня 4-5, который обычно воспринимается рынком как зона серьезного риска, добавил собеседник. «Для инфраструктурной монополии с государственным статусом и длинным инвестиционным циклом такой уровень нагрузки пока выглядит управляемым, — заметил он. — Особенно на фоне роста выручки и прибыли, которые к лету еще увеличатся».

Благодаря усилиям менеджмента в четвертом квартале 2025-го был достигнут оптимальный сценарий, а негативного варианта событий удалось избежать, рассказал источник в самом РЖД. При этом суммарную отчетность по РСБУ и МСФО за весь 2025 год монополия пока не озвучила.

Хорошую динамику продемонстрировали перевозки удобрений и руды

Основную часть доходов компании (90 процентов) с января по сентябрь прошлого года принесли перевозки и инфраструктурные услуги, следует из отчета транспортного гиганта. При этом 82,5 процента доходов было получено благодаря грузовым перевозкам. Тарифный грузооборот госкомпании в прошлом году незначительно снизился — на 1,8 процента, до 2478,5 миллиарда тонно-километров, а погрузка на сети сократилась на 5,6 процента, достигнув 1115,8 миллиона тонн. Пассажиропоток в прошлом году вырос на 2 процента, превысив цифру в 1,3 миллиарда человек.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В сегменте погрузок положительную динамику продемонстрировали минеральные удобрения, вышедшие в 2025 году в одну из лучших динамик с показателем 70,3 миллиона тонн (+3,8 процента год к году). Следом идет руда, прибавившая 5,1 процента, до 17,2 миллиона тонн. Главным драйвером оказался восточный вектор: экспорт в Китай и трафик по Восточному полигону шли в гору на фоне некоторого спада погрузок.

Падение грузового оборота компании РЖД отражает замедление и трансформацию самой экономики. Структура экспорта в стране в последние годы меняется, отдельные сегменты сокращаются. Пассажирские перевозки же демонстрируют рост, что говорит о сохранении внутреннего спроса Илья Гращенков политолог

Если смотреть на показатели РЖД политэкономически, то это история про фазу повышенной нагрузки в условиях структурной перестройки экономики, убежден политолог. Текущие показатели, на его взгляд, выглядят как контролируемый этап адаптации, а признаков того, что компания входит в зону системного финансового риска, эксперт пока что не видит. «Речь идет о росте нагрузки, но не о потере устойчивости», — резюмирует Гращенков.

Корректировка инвестпрограммы поможет транспортному гиганту сохранить стабильность

В целом компания сохраняет принцип опережающего роста доходов над расходами, заверили в РЖД. Перевозчик продолжает работу над обеспечением надежности и безопасности перевозок, над обновлением подвижного состава и ростом провозных способностей участков. Не останавливается и работа по возведению железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.

Инвестпрограмму на 2026 год в компании утвердили на уровне 713,6 миллиарда рублей. Это на 20 процентов меньше, чем годом ранее, когда она составляла 890,9 миллиарда рублей, но данный подход в дальнейшем будет оправдан, рассчитывают в Минфине. О том, что скорректированный объем позволит транспортному гиганту сохранить стабильное финансовое положение, в декабре сказала и замглавы российского ведомства Ирина Окладникова.

Из общего объема средств 288 миллиардов рублей направят на ремонт подвижного состава и инфраструктуры. Еще 161,7 миллиарда рублей пойдет на закупку подвижного состава, в том числе приобретение до 400 локомотивов и до 190 пассажирских вагонов. На реализацию проекта ВСМ будет выделено 120 миллиардов рублей, а на проекты по развитию магистральной инфраструктуры — 62,2 миллиарда рублей.