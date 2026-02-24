Шедевры русских классиков продадут за миллиард рублей

Картины Айвазовского, Репина и Левитана выставят на аукцион за миллиард рублей

Известный пейзаж «Лунная ночь в Крыму» кисти великого русского художника Ивана Айвазовского и другие шедевры живописи выставят на торги в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в пресс-службе Московского аукционного дома, начальная цена лота составит 60 миллионов рублей. Также на торгах, которые пройдут 1 марта, будут представлены картины Исаака Левитана «Восход луны. Деревня» (от 50 миллионов рублей) и «Нарцисс» Ильи Репина (45 миллионов).

«Жемчужиной собрания станет пейзаж "Лунная ночь в Крыму" Айвазовского. Это 1861 год. Эстимейт полотна размером более полуметра с автографом мастера составил 60 миллионов рублей», — поделились организаторы.

Кроме этих трех картин, среди лотов заявлены работы Валентина Серова, Ивана Шишкина, Виктора Васнецова, Василия Поленова и других. Общая стоимость всей коллекции на торгах составила один миллиард рублей.

Ранее в Москве выставили на торги картину великого русского художника Валентина Серова «Портрет Д.Г. фон Дервиза».