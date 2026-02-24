Школа авторов VK научит блогеров создавать коммерчески успешный контент

Школа авторов VK открывает регистрацию на интенсив для блогеров «Азбука UGC»

Школа авторов VK открывает регистрацию на образовательный интенсив для блогеров «Азбука UGC», программа пройдет в онлайн-формате с 17 по 20 марта. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Интенсив охватывает ключевые аспекты взаимодействия креатора с брендами — от требований к качеству и подходов к упаковке контента до организации продакшена и дальнейшего развития автора. Отдельно выделены базовые элементы «картинки» — свет, композиция и чистота кадра. Это факторы, влияющие на эффективность контента и его коммерческий потенциал.

Экспертом и спикером «Азбуки UGC» станет Ксения Смолина, практикующий контент-креатор с опытом более пяти лет. Она работала с такими брендами, как «Кофемания», «Л’Этуаль», PUSY, Look Online и другими.

По итогам обучения эксперты определят лучших участников, и те получат доступ к закрытой онлайн-встрече с экспертом. Там пройдет разбор их сообществ «ВКонтакте» с рекомендациями по структуре, контенту и дальнейшему развитию.

