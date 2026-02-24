Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:22, 24 февраля 2026Интернет и СМИ

Школа авторов VK научит блогеров создавать коммерчески успешный контент

Школа авторов VK открывает регистрацию на интенсив для блогеров «Азбука UGC»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ignatiev Alexandr / Shutterstock / Fotodom

Школа авторов VK открывает регистрацию на образовательный интенсив для блогеров «Азбука UGC», программа пройдет в онлайн-формате с 17 по 20 марта. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Интенсив охватывает ключевые аспекты взаимодействия креатора с брендами — от требований к качеству и подходов к упаковке контента до организации продакшена и дальнейшего развития автора. Отдельно выделены базовые элементы «картинки» — свет, композиция и чистота кадра. Это факторы, влияющие на эффективность контента и его коммерческий потенциал.

Экспертом и спикером «Азбуки UGC» станет Ксения Смолина, практикующий контент-креатор с опытом более пяти лет. Она работала с такими брендами, как «Кофемания», «Л’Этуаль», PUSY, Look Online и другими.

По итогам обучения эксперты определят лучших участников, и те получат доступ к закрытой онлайн-встрече с экспертом. Там пройдет разбор их сообществ «ВКонтакте» с рекомендациями по структуре, контенту и дальнейшему развитию.

Ранее сообщалось, что VK начала внедрять в поиск своих продуктов визуально‑языковые модели (VLM) — искусственный интеллект, который одновременно анализирует текст, изображения, звук и видеоряд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский объявил о получении большого пакета одного вида оружия

    Экономика России оказалась под угрозой из-за одного фактора

    Раскрыты подробности сексуальной жизни в царской России

    В России представили новый комфортный автомобиль для ритуальных услуг

    Россиянка описала жесткую посадку самолета в Таиланде словами «что-то бахнуло»

    Россиянин получил срок за отправленную в автобусе посылку

    Названа дающая Европе «стратегическую автономию» ракета

    ВСУ атаковали пассажирский автобус в Брянской области

    Назван единственный вариант для встречи Путина и Зеленского

    Директор Киркорова отреагировала на слухи о полумиллионном долге артиста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok