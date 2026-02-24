В России отреагировали на обсуждение ядерного соглашения между Москвой и Вашингтоном

Депутат Чепа: Отсутствие ядерного соглашения между РФ и США вызывает опасения

Отсутствие ядерного соглашения между Россией и США вызывает серьезные опасения во всем мире, отметил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» он также отреагировал на обсуждение сторонами нового документа, регулирующего данную сферу.

Ранее стало известно, что представители России и США обсудили 23 февраля в Женеве возможности заключения многостороннего договора о контроле над ядерным вооружением. Ожидается, что 24 февраля американская сторона проведет переговоры по этому вопросу с китайской делегацией.

«С учетом той угрозы, которую они же раскручивают, существует вероятность третьей мировой войны, а это ядерная угроза. Мы предложили пролонгировать на год договор СНВ (соглашение между Россией и США, регулировавшее размеры ядерных арсеналов стран), а американцы сказали, что мы не будем его пролонгировать, его надо пересматривать полностью, а пересматривать полностью — это длительный процесс, потому что этот договор затрагивал две стороны, а сейчас стран (с ядерным арсеналом) стало значительно больше. Это долгий процесс переговоров, непростой совсем процесс переговоров. Поэтому это вызывает серьезные опасения во всем мире», — высказался депутат.

5 февраля истек срок действия договора о Сокращении наступательных вооружений (СНВ-III) между Москвой и Вашингтоном. Как отметил в беседе с «Лентой.ру» исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA) Дэрил Кимбалл, увеличение стратегических сил России и США еще больше дестабилизирует взаимный баланс «ядерного террора» и подтолкнет Китай к расширению своих стратегических ядерных сил для ответного удара.

Договор СНВ-III был подписан 8 апреля 2010 года в Праге между президентами России Дмитрием Медведевым и его американским коллегой Бараком Обамой. В 2021 году Россия и США договорились о продлении срока действия договора до 2026 года. Однако на фоне конфликта на Украине и военной помощи Киеву со стороны Запада 21 февраля 2023 года Путин объявил о приостановке участия Москвы в СНВ-III и позднее подписал соответствующий закон. При этом Россия соблюдает все положения договора и предложила в 2025 году США соблюдать ограничения по истечении срока действия соглашения в 2026 году.

