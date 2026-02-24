Сообщения об обязательной установке Max в новых регионах оказались фейком

Данные о приказе работникам в новых регионах устанавливать Max оказались фейком

В сети появились сообщения, что в новых регионах РФ руководителям учреждений и коммунальных предприятий якобы приказали обеспечить 100-процентную установку мессенджера Max среди персонала и перевести туда всю служебную коммуникацию. Через мессенджер якобы должны передавать приказы, графики, списки и отчетность, а отказ от установки рассматривают как нарушение дисциплины.

Подобных приказов или распоряжений в новых регионах не принималось, в чем можно убедиться, проверив список опубликованных документов Министерств строительства и ЖКХ Донецкой народной республики и Луганской народной республики, а также Запорожской и Херсонской областей.

Информация также не получила распространения в российских и русскоязычных СМИ и публичных каналах.

Оригинальная публикация составлена из размытых формулировок, без конкретики и примеров. В частности, пишется о приказе «работникам учреждений», но каких именно, не указывается. «Распоряжение спустили через профильные структуры» — точно так же не указано, какие именно структуры. «По имеющейся информации, мессенджер интегрируется с российскими сервисами учета и идентификации» — еще одна формулировка без указания источника информации и пояснения, о каких «сервисах учета» может идти речь.

Ранее был подписан федеральный закон, обязывающий управляющие компании, ресурсоснабжающие организации перевести домовые чаты в мессенджер Max. Однако, как пояснял член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, УК, ТСЖ и жилищные кооперативы обязаны обеспечить для граждан возможность официального взаимодействия через национальный мессенджер, и только начиная с 1 сентября 2026 года. Он также подчеркнул, что это станет дополнительным каналом коммуникации, и для россиян сохранятся все другие привычные формы обращения в УК и ТСЖ, такие как личные приемы, письменные и телефонные обращения и другие. То есть нет речи об обязанности для всех граждан подключаться к каналам в Max, также как нет обязанности всем работникам предприятий сферы ЖКХ перейти на мессенджер.

Популяризация Max объясняется не попыткой тотального контроля, а удобством для россиян — мессенджер может работать даже при перебоях с интернетом, которые часто происходят в приграничных регионах из-за обстрелов. Кроме того, серверы Max находятся в России, что отвечает запросу на повышение информационнной безопасности. Так, в Сбере назвали Max одним из самых безопасных способов общения в России. «Попытки мошенников действовать в нацмессенджере привели к тому, что они быстро попадают в поле зрения правоохранительных органов. Несколько раз попавшись, мошенники предпочитают избегать общения в Max, мы видим это как тренд», — рассказали в компании.

О том, что работники разных сфер, в том числе коммунальной, в новых регионах России должны перейти на отечественный мессенджер, было известно давно. «Такое решение принято исходя из вопросов безопасности и защиты служебной информации в условиях внешнего давления. В течение семи дней все рабочие коммуникации должны быть переведены в новый мессенджер», — писал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале в июле 2025 года.

Информация не получила распространения в российских СМИ и публичных каналах.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».