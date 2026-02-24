Реклама

12:13, 24 февраля 2026Силовые структуры

Создателя мультфильма признали виновной в хищении миллионов у советника главы «Мираторга»

Суд дал 3,5 года создателю мультсериала Потаповой за хищение 77,3 млн у Седых
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Останкинский суд Москвы приговорил к 3,5 года лишения свободы создателя мультипликационного сериала «Джинглики» Ольгу Потапову за хищение 77,3 миллиона рублей у советника по безопасности президента агропромышленного холдинга «Мираторг» Владимира Седых. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Женщина признана виновной в мошенничестве. Суд не стал применять отсрочку исполнения наказания в связи с наличием у нее двоих малолетних детей. Из приговора следует, что Потапова воспользовалась «неграмотностью потерпевшего», не обладавшего знаниями в сфере киноиндустрии, который рассчитывал на быстрый дополнительный доход.

Она своей вины не признала, заявив, что предложила Седых стать инвестором. Полученные от него средства Потапова передала деловым партнерам — писателю Олегу Резепкину (Олег Рой) и Сергею Полякову. Ее утверждения об оговоре со стороны Седых суд счел «надуманными и направленными на уклонение от ответственности».

В приговоре указано, что он познакомился с Потаповой через ее бывшего мужа в 2012 году. Позже она уговорила Седых вложиться в «высокодоходный и быстро окупаемый» бизнес по созданию мультфильмов. Одним из них был сериал «Джинглики», чьим автором стал Рой. В декабре 2016 года Седых перевел наличными 77,3 миллиона рублей в обмен на 10 процентов акций ООО «Опен Альянс Медиа» (ОАМ), занимающегося производством и реализацией мультфильмов.

Позднее Седых узнал от одного из деловых партнеров Потаповой, что она на его деньги якобы купила себе дом в Италии. После чего он подал заявление в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что директора ивановской компании «Интертехника» Алексея Леденева, известного победой в шоу «Танцы со звездами», обвинили в причинении ущерба ведущему в России оружейному концерну «Калашников» в размере 35 миллионов рублей.

