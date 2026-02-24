Реклама

Стало известно о переговорах США с Россией и Китаем

Bloomberg: США ведут переговоры с Россией и Китаем по новому ядерному соглашению
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

США ведут переговоры с Россией и Китаем по новому ядерному соглашению, призванному заменить истекший Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источника агентства в Госдепартаменте США, американская делегация встретилась с представителями России 23 февраля на полях Конференции ООН по разоружению, и проведет переговоры с делегацией Китая сегодня.

Срок действия ДСНВ между Россией и Соединенными Штатами истек 5 февраля. Несмотря на то что администрация президента США Дональда Трампа формально проявляла интерес к сделке с Москвой, никаких шагов с ее стороны предпринято не было.

Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно заявил, что Вашингтон рассчитывает заключить более выгодное соглашение с Россией по контролю над вооружениями, которое также будет включать Китай.

