Том Хэнкс сыграет президента США

Актер Том Хэнкс сыграет 16-го президента США Авраама Линкольна

Оскароносный американский актер Том Хэнкс сыграет 16-го президента США Авраама Линкольна в драме по роману «Линкольн в бардо». Об этом пишет Variety.

В центре сюжета — отношения Линкольна с сыном Уильямом, которого не стало в возрасте 11 лет. В фильме будут сочетаться покадровая анимация и игровое кино. Как отмечает издание, авторы исследуют «темы любви, сопереживания и невообразимого горя» с помощью живых, умерших, реально существовавших и вымышленных персонажей.

Режиссером выступит Дьюк Джонсон, а Хэнкс также станет сопродюсером картины. Известно, что актер является дальним родственником Линкольна по линии его матери Нэнси Хэнкс.

Ранее Том Хэнкс заявил, что в его фильмографии есть всего четыре хороших проекта. Звезда «Форреста Гампа» не уточнил, какими именно картинами с его участием он доволен. Артист отметил, что до сих пор не знает, как делаются фильмы.