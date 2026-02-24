Реклама

ЦРУ отправило тайное предупреждение о нападении Китая на Тайвань

NYT: ЦРУ тайно предупредило Apple, что Китай вторгнется на Тайвань к 2027 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) тайно предупредило Apple, Nvidia и AMD в 2023-м, что Китай может вторгнуться на Тайвань к 2027 году. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Предупреждение было частью кампании, которую ведут две последние администрации Белого дома с целью вынудить Силиконовую долину отказаться от производства микросхем на Тайване, говорится в статье. По данным издания, о том, что американские власти считают этот факт угрозой нацбезопасности, они заявляют публично.

В декабре Соединенные Штаты одобрили продажу Тайваню оружия на 11,15 миллиарда долларов, что стало одной из крупнейших сделок с островом на фоне растущих угроз со стороны Китая.

В январе стало известно, что США снизят пошлины на поставляемые из Тайваня полупроводники, а также уменьшат с 20 до 15 процентов общие тарифы на большинство других товаров, ввозимых этим государством на американский рынок. Взамен тайваньские компании инвестируют 250 миллиардов долларов в увеличение производства полупроводников, энергетики и искусственного интеллекта в США.

