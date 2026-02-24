Реклама

09:36, 24 февраля 2026Путешествия

Турист отпраздновал свой день рождения в ночном клубе популярного курорта Европы и исчез

Турист пропал без вести после вечеринки в честь дня рождения на Тенерифе
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Thanakrit Homsiri / Shutterstock / Fotodom

Британский турист отпраздновал свой день рождения в ночном клубе на острове Тенерифе (Испания) и исчез. Об этом случае пишет газета The Sun.

Так, известно, что отдыхающий по имени Райф в 6:30 утра 22 февраля покинул клуб Tramps на популярном курорте Европы после вечеринки в честь наступления своего дня рождения. Очевидцы сообщили, что он находился в хорошем настроении. В отчете о пропавших без вести говорится, что в 7:15 утра мужчина отправил фотографию в социальной сети Snapchat своему другу. На ней он сидел в отеле с незнакомцем.

Однако в течение дня он не ответил ни на один звонок и сообщение, что взволновало его друзей и родных.

Ранее супруги решили отметить четвертый день рождения дочери в гостинице Бразилии и не выжили. Выяснилось, что ночью влюбленные приняли горячую ванну и сварились в ней заживо.

