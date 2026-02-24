Реклама

14:02, 24 февраля 2026

У привычного напитка выявили антибактериальные свойства

Front Nutr: Ройбуш показал антибактериальный эффект при правильном заваривании
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Yaroshenko Denys / Shutterstock / Fotodom

Ферментированный ройбуш, широко известный как безкофеиновый чай, продемонстрировал антибактериальную активность в лабораторных тестах. К такому выводу пришли исследователи, изучившие химический состав и биологические свойства водного экстракта напитка. Работа опубликована в Frontiers in Nutrition (Front Nutr).

Ученые предварительно подобрали оптимальные условия заваривания, позволяющие извлечь максимальное количество полифенолов — соединений с антиоксидантными и потенциально защитными свойствами. Наиболее эффективным оказался режим 90 градусов в течение 10 минут. В экстракте выявили 43 метаболита, включая изоориентин, рутин, эскулетин и аспалатин.

В экспериментах экстракт подавлял рост бактерий Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa. При этом против ряда других микроорганизмов, включая Escherichia coli и Salmonella Typhimurium, выраженного эффекта не наблюдалось. Минимальные подавляющие концентрации различались в зависимости от штамма.

Авторы отмечают, что результаты расширяют представления о свойствах ройбуша и подтверждают его потенциал как функционального напитка. Однако полученные данные относятся к лабораторным условиям и не означают, что чай может использоваться как средство лечения инфекций.

Ранее ученые выяснили, что регулярное употребление сладких напитков связано с повышенной тревожностью.

