В Британии оценили военный потенциал России на ближайший год

The Guardian: Россия сможет вести боевые действия на Украине весь 2026 год

Россия сможет вести боевые действия на Украине весь 2026 год. Об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что даже на фоне экономического давления военный потенциал России не ослабевает. По данным издания, заметен рост ракетной и дроновой угрозы не только для Украины, но и для Европы.

Аналитики сообщили, что в прошлом году расходы России на оборону составили не менее 186 миллиардов долларов — около 7,3 процента ВВП, что кратно выше уровней Соединенных Штатов и Британии.

Ранее российские военные ударом трехтонной фугасной авиабомбы (ФАБ-3000) снесли до основания пункт временной дислокации 49-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Украинские бойцы заняли под казарму большое пятиэтажное здание. Российская авиация одним ударом уничтожила казарму — над домом выросло гигантское черно-красное облако огня и дыма. Позднее БПЛА-разведчик зафиксировал результаты удара: от здания остались лишь стена с окнами и груда щебня.