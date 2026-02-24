Реклама

19:39, 24 февраля 2026Россия

В Госдуме вновь попытаются ограничить ношение головного убора мусульман

В Госдуму внесли законопроект о запрете закрывать лицо на улице
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Депутаты Госдумы вновь попытаются ограничить ношение традиционных мусульманских никабов и другой закрывающей лицо одежды, введя наказание за появление в ней на улице. Соответствующий законопроект подготовили и внесли в нижнюю палату парламента члены фракции КПРФ. Копия документа оказалась в распоряжении RTVI.

По словам депутата Сергея Обухова, под законопроектом подписались 20 парламентариев. Он рассказал, что инициатива направлена «на реализацию единого системного подхода к обеспечению общественной безопасности и правопорядка». Собеседник телеканала пояснил, что граждан с «закрытым лицом в степени, не позволяющей идентифицировать личность», предлагается наказывать штрафом в размере от 10 до 15 тысяч рублей, а при повторном нарушении — от 15 до 30 тысяч рублей.

Депутат пояснил, что мера не коснется регионов с трудными погодными условиями, а также членов «Русской общины», которые во время рейдов носят балаклавы. По его словам, действия организации, осуществляемые совместно с полицией, будут считаться служебной деятельностью, которая прописана в документе в качестве исключения. Согласно предлагаемым поправкам, наказывать также не планируется при наличии медицинских показаний и в случае участия в спортивных и культурно-массовых мероприятиях.

Еще один соавтор законопроекта, депутат Михаил Матвеев подчеркнул, что законопроект создан на основе мер, действующих в государствах Средней Азии, «откуда идет основной поток “никабоносцев”, скажем так». В пример он привел Киргизию, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан. Парламентарий объяснил актуальность такого закона необходимостью создать правовое пространство «со странами миграционного исхода в России». «Чтобы не было перетекания радикальных экстремистских элементов в РФ, которые, не имея возможности скрывать свою личность и демонстрировать свои радикальные взгляды у себя на родине, едут в Россию», — сказал он.

Политик добавил, что в тексте законопроекта речь идет о предметах одежды в принципе, а слова «никаб», «паранджа» или «балаклава» не используются. «Маскировка, связанная с тем, чтобы скрыть свою личность, используется массово у наркозакладчиков, а также при осуществлении экстремистской, террористической деятельности. Есть примеры, когда никабы использовались мужчинами во время совершения террористических актов», — сказал он.

Ранее в России уже пытались безуспешно ограничить ношение никабов, что сопровождалось скандалами. В 2024 году ввести запрет на ношение головного убора предложил глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев. Он объяснил инициативу рисками распространения экстремизма. В ответ муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов предупредил, что запрет на ношение никаба может вызвать напряженность в обществе. По его словам, ограничение будет выглядеть как нарушение норм светского права и Конституции.

В мае того же года в Госдуму внесли законопроект о праве образовательных организаций вводить локальный запрет на ношение религиозной одежды и символики. Также инициатива предполагала наделение схожими полномочиями местных депутатов. Правительство России не поддержало инициативу, подчеркнув, что документ «нуждается в существенной доработке».

