В Москве на 17-м этаже горящей высотки оказались заблокированы люди

Shot: В Москве жильцы дома оказались заблокированы огнем на 17-м этаже

В Москве жильцы горящей высотки на Хвалынском бульваре в районе Выхино-Жулебино оказались заблокированы огнем на 17-м этаже. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, люди кричат из окон и просят о помощи. Хозяйка горящей квартиры также пытается спасти своих кошку и собаку. На место едут экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала.

К посту приложено видео, на котором видно, что пожар случился на самом верхнем этаже высотки.

Ранее несколько человек оказались заблокированы огнем на четвертом этаже хостела «Магистрал» в 1-м Магистральном тупике Москвы. Чтобы спастись, люди начали выкидывать из окна матрасы и веревочные лестницы. В сети также появилось видео с прыжком одного из постояльцев. В результате происшествия пострадали шесть человек.