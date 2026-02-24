В Москве студентка вуза выпала из окна на восьмом этаже общежития

РЕН ТВ сообщил о смерти студентки РАНХиГС, выпавшей из окна восьмого этажа

В Москве из окна на восьмом этаже общежития Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) выпала студентка. О ее смерти сообщил РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.

По его словам, речь идет о здании на проспекте Вернадского. В результате падения с высоты 25-летняя женщина получила несовместимые с жизнью травмы.

Что привело к происшествию, неизвестно. Столичные правоохранители информацию пока не комментировали.

Ранее в Подмосковье мужчина упал с высоты девятого этажа, пытаясь спуститься из окна при помощи лестницы из постельного белья. Как стало известно, этому предшествовал визит сотрудников полиции, приехавших на жалобы соседей из-за шума. Пока правоохранители стучали в дверь квартиры, ее житель предпринял попытку скрыться и сорвался.