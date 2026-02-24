Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:32, 24 февраля 2026Россия

В Москве студентка вуза выпала из окна на восьмом этаже общежития

РЕН ТВ сообщил о смерти студентки РАНХиГС, выпавшей из окна восьмого этажа
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве из окна на восьмом этаже общежития Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) выпала студентка. О ее смерти сообщил РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.

По его словам, речь идет о здании на проспекте Вернадского. В результате падения с высоты 25-летняя женщина получила несовместимые с жизнью травмы.

Что привело к происшествию, неизвестно. Столичные правоохранители информацию пока не комментировали.

Ранее в Подмосковье мужчина упал с высоты девятого этажа, пытаясь спуститься из окна при помощи лестницы из постельного белья. Как стало известно, этому предшествовал визит сотрудников полиции, приехавших на жалобы соседей из-за шума. Пока правоохранители стучали в дверь квартиры, ее житель предпринял попытку скрыться и сорвался.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сделал предупреждение о применении ядерного компонента

    Автомобилистам напомнили о важных изменениях с 1 марта

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Наличие у Киркорова огромного долга за ЖКУ опровергли

    Прославленный подвигами советский ледокол обеспечили контрабандой

    В США признали ненужность вооружения «Геркулеса»

    В Раде анонсировали законопроект о выборах

    Положение Tesla на одном из важных рынков резко ухудшилось

    Появилось видео с моментом подрыва полицейского автомобиля в Москве

    Пырнувший одноклассника ученик следовал советам школьницы из другого региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok