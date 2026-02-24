В республике на Кавказе объявили беспилотную опасность

В Чечне объявили беспилотную опасность

В Чечне объявили беспилотную опасность. Об обстановке в республике на Кавказе сообщает ТАСС со ссылкой на Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Объявлена беспилотная опасность на территории Чеченской Республики», — говорится в сообщении.

Каких-либо других подробностей о ситуации в регионе на данный момент не приводится.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что батальон «Восток-Ахмат» под командованием Вахи Хамбулатова выявил и уничтожил технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении зоны специальной военной операции.