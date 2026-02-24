В России назвали новые военные цели после получения Украиной оружия

Депутат Журавлев: В идеале военной целью РФ могут стать предприятия Европы

Поставки оружия Украине никогда и не прекращались, только теперь главным экспортером стал Евросоюз, и его предприятия могли бы стать военной целью России, сказал первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила «большой пакет» ракет для противовоздушной обороны (ПВО). Политик добавил, что сейчас Киев получил лишь часть пакета.

Депутат отметил, что в последнее время случился небольшой перекос — вместо США теперь главным экспортером оружия Украине стал Евросоюз. Он добавил, что там такое количество ракет для американских комплексов Patriot, что Киеву хватит на годы. Кроме того, он отметил, что украинская армия получили и активно эксплуатируют европейские системы ПВО IRIS-T, боеприпасы к которым могут делать на предприятиях в Германии.

«Приоритетными целями для нас должны стать не только сами установки, уже находящиеся на Украине, но и железнодорожные составы, которыми везут ракеты. А в идеале в мишени нужно превратить и предприятия, на которых они производятся. Иначе странно получается: европейцы делают вид, что с Россией не воюют, а оружием нашего врага подкармливают с избытком», — прокомментировал Журавлев.

В годовщину начала специальной военной операции (СВО) Зеленский продемонстрировал журналистам правительственный бункер в центре столицы Украины, где жил первые годы конфликта. Политик также продемонстрировал место, где он отвечал бывшему президенту США Джо Байдену 24 февраля 2022 года. Последний попросил Владимира Зеленского покинуть Украину.