В России ответили анонсировавшему в годовщину СВО новые удары Зеленскому

Джабаров: Анонс Зеленским новых ударов — подтверждение того, что он против мира

Анонс президента Украины Владимира Зеленского новых ударов по территории России в годовщину начала спецоперации (СВО) — подтверждение того, что он против мира, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Это подтверждение того, что он против мирного заключения. Он против мира. Он против остановки военных действий. Ему нужна война, поскольку он ею живет. Война обеспечивает ему право на руководство Украины. Война обеспечивает постоянные поступления финансовые и вооружения. Наверное, там разворовывают половину средств», — прокомментировал Джабаров.

Сенатор добавил, что Украина получит ответ на новые удары. «Он доиграется, что сам украинский народ снесет его», — заключил политик.

Ранее в видео, приуроченном к годовщине начала СВО, Зеленский заявил, что Украина будет производить больше дронов и наносить больше ударов по территории России.