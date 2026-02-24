Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:17, 24 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили анонсировавшему в годовщину СВО новые удары Зеленскому

Джабаров: Анонс Зеленским новых ударов — подтверждение того, что он против мира
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Совет Федерации РФ / РИА Новости

Анонс президента Украины Владимира Зеленского новых ударов по территории России в годовщину начала спецоперации (СВО) — подтверждение того, что он против мира, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Это подтверждение того, что он против мирного заключения. Он против мира. Он против остановки военных действий. Ему нужна война, поскольку он ею живет. Война обеспечивает ему право на руководство Украины. Война обеспечивает постоянные поступления финансовые и вооружения. Наверное, там разворовывают половину средств», — прокомментировал Джабаров.

Сенатор добавил, что Украина получит ответ на новые удары. «Он доиграется, что сам украинский народ снесет его», — заключил политик.

Ранее в видео, приуроченном к годовщине начала СВО, Зеленский заявил, что Украина будет производить больше дронов и наносить больше ударов по территории России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    СК назвал причину взрыва около машины ГАИ в Москве

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    Названа проблема рубля

    Военный сел на 14 лет после обстрела и жестокого избиения россиянки ради одной цели

    Турист принял трансгендера за женщину, стал участником драки и лишился денег

    Назван принцип выбора между новым «китайцем» и премиальной машиной с пробегом

    США нарастят производство B-21

    Живущий в США журналист-иноагент рассказал о низком доходе

    Совфед предупредил о последствиях попытки поставить Украине ядерное оружие из Европы

    Киркоров задолжал больше полумиллиона рублей за «коммуналку»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok