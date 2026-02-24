Реклама

19:02, 24 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на заявление Зеленского о готовности к встрече с Путиным

Сенатор Карасин: Словам Зеленского о встрече с Путиным невелика цена
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Словам президента Украины Владимира Зеленского о готовности к встрече с президентом России Владимиром Путиным невелика цена, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Зеленский явно заигрался в игру, которая для него чужда. Из него такой же политик, как из [сподвижника Гитлера Йозефа] Геббельса директор детского дома. Он запутался в своих заявлениях. Он перемежает доброжелательные якобы высказывания с прямыми угрозами нашей Родине, руководству и народу. Он уже не принадлежит сам себе. Он сформированная игрушка в руках европейцев, которые теперь уже его не отпустят», — заявил Карасин.

По словам сенатора, европейские союзники Зеленского ждут от украинского лидера этой неопределенности. Он объяснил, что это необходимо для еще большего контроля над Киевом со стороны Евросоюза.

«Поэтому цена подобным заявлениям невелика. Важны реальные подвижки в наших переговорных делах с участием Соединенных Штатов, украинской делегации», — добавил Карасин.

Я надеюсь, что здравый смысл пробьет себе дорогу не только в переговорном процессе, но и в целом в отношении Европы к России, к развитию взаимодействия с Российской Федерацией по международным, по экономическим, по культурным, спортивным и прочим делам

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным для завершения конфликта.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил о готовности Москвы к разрешению конфликта политико-дипломатическими средствами. Он добавил, что в данный момент все зависит от действий Киева.

