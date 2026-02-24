В России резко упали продажи новых автомобилей

Аналитик Целиков: Продажи новых машин в январе упали на 9,5 процента

В России зафиксировано снижение продаж новых легковых машин. Всего за минувший январь было продано 80,6 тысячи автомобилей, что на 9,5 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные опубликовал аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Россияне по-прежнему предпочитают сегмент SUV — на внедорожники и кроссоверы пришлось 74,6 процента продаж. Автомобили класса «B» (хетчбэки, седаны, универсалы) составили 16,5 процента. Доля чистых электромобилей (BEV) соответствует 1 проценту, а гибридные версии (PHEV и EREV) заняли 4,7 процента рынка.

Продукция китайских марок заняла 41,2 процента рынка, тогда как доля российских производителей составила 40,6 процента. При этом 59 процентов проданных машин были собраны в России, а 32,6 процента — в Китае. Объем ввоза новых автомобилей (возрастом до трех лет) за январь достиг 23,9 тысячи единиц, что на 25 процентов хуже прошлогоднего результата.

Также в январе было продано 437 тысяч подержанных машин, что на 4 процента превысило показатели января прошлого года. На вторичном рынке лидирующие позиции заняли отечественные марки с долей 26 процентов. Японские бренды оказались на втором месте — 23,6 процента. Далее следуют корейские (13,7 процента), немецкие (13,5 процента), американские (7,4 процента) и китайские (6,3 процента) автомобили. Доля электрокаров с пробегом составила лишь 0,2 процента, а гибридов — 0,3 процента.

Среди проданных подержанных машин высокая доля транспорта старше 10 лет — 68,9 процента. При этом самой популярной категорией на «вторичке» стали автомобили класса B (35,5 процента), а доля SUV здесь значительно меньше, чем среди новых машин, — 30,1 процента.

Импорт автомобилей с пробегом старше трех лет показал в январе значительный рост. Объем ввезенной техники составил 23,9 тысячи единиц, что на 23 процента выше показателя 2025 года.

