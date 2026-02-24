Реклама

15:27, 24 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались о новом военном плане Украины

Депутат Колесник назвал новый военный план Украины глупым
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Министра обороны Украины Михаила Федорова трудно комментировать, поскольку его заявление о новом плане против России глупое, сказал депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Федоров заявил, что в новом плане Украины против России есть три цели: защитить небо, остановить наступление и лишить Москву нефтяных доходов. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский поставил четкую задачу — параллельно с дипломатией укреплять оборону, чтобы заставить Россию заключить мир.

«Вот такие заявления глупые. За нашей нефтью очередь стоит, и она не ограничивается западными странами. Многие другие с удовольствием приобретают нашу нефть. Далее, нас не получается ни в воздухе переиграть, ни в системе дронов. Да, на них 50 стран работают, но он еще забыл добавить, что эти дроны делаются на территории западных стран. Они потихоньку втягиваются в конфликт. Сама Украина уже ни на что не способна», — прокомментировал Колесник.

Депутат напомнил, что Федоров является этнически русским, а значит, его можно считать предателем России. По его словам, он только транслирует то, что говорят западные спецслужбы, полностью находясь под их волей.

Ранее Федоров рассказал, что на Украине идет подготовка к комплексной реформе мобилизации. По его словам, министерство обороны работает над системным решением, способным урегулировать накопившиеся за годы конфликта проблемы.

