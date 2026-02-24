Реклама

Россия
16:15, 24 февраля 2026

В российском городе нашли мертвого посетителя бара

В Новосибирске нашли мертвого мужчину возле бара
Майя Назарова

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

В Новосибирске нашли мертвого мужчину возле бара, расположенного в Ленинском районе. До этого россиянин ссорился с другим посетителем заведения. Об этом стало известно порталу Ngs.ru.

По данным издания, сотрудники ГБР прибыли к бару сначала по другому вызову. Там горожанка перебрала с алкоголем и получила травму при падении стула.

Когда представители охранного предприятия выходили из заведения, они заметили полицейских. Те стояли рядом с мужчиной, лежащим на земле. Он не подавал признаков жизни.

По данным о произошедшем организовали проверку.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 17-летний юноша вышел из бара без верхней одежды и упал замертво. Удалось установить, что молодой человек отдыхал с друзьями. Под утро он вышел на воздух и направился в сторону заброшенного здания.

