В российском городе нашли мертвого посетителя бара

В Новосибирске нашли мертвого мужчину возле бара

В Новосибирске нашли мертвого мужчину возле бара, расположенного в Ленинском районе. До этого россиянин ссорился с другим посетителем заведения. Об этом стало известно порталу Ngs.ru.

По данным издания, сотрудники ГБР прибыли к бару сначала по другому вызову. Там горожанка перебрала с алкоголем и получила травму при падении стула.

Когда представители охранного предприятия выходили из заведения, они заметили полицейских. Те стояли рядом с мужчиной, лежащим на земле. Он не подавал признаков жизни.

По данным о произошедшем организовали проверку.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 17-летний юноша вышел из бара без верхней одежды и упал замертво. Удалось установить, что молодой человек отдыхал с друзьями. Под утро он вышел на воздух и направился в сторону заброшенного здания.