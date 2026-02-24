Реклама

22:22, 24 февраля 2026

Видео Оксаны Самойловой без штанов оценили в сети фразой «больше нечего показать»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @samoylovaoxana

Российская блогерша и бизнесвумен Оксана Самойлова снялась в откровенном виде и вызвала споры в сети. Видео и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя предпринимательница предстала перед камерой без штанов. Она позировала в черных стрингах и сером кроп-топе, который был украшен длинными тонкими цепями.

Многие фанаты были смущены внешним видом Самойловой и принялись обсуждать его в комментариях под роликом. «Очень вульгарно», «Больше нечего показать», «Вроде взрослый человек, но зачем себя выставлять напоказ без одежды?», «Как тебе не стыдно?», «Натяните лямки от трусов на уши, классно будет», — возмущались они.

Однако некоторые пользователи сети встали на защиту инфлюэнсерши: «Все краше и краше», «Фантастическая женщина», «Как можно быть такой стройной после рождения четверых детей?», «Идеальная фигура», «Шикарная».

Ранее Самойлова прокомментировала свою внешность после развода с Джиганом. Блогерша призналась, что никогда так плохо не выглядела.

