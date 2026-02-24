Реклама

Забота о себе
03:08, 24 февраля 2026Забота о себе

Врач раскрыла формулу успешного зачатия

Гинеколог Каплина: Мужчинам в период попыток зачатия нельзя посещать баню
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Гинеколог Ольга Каплина заявила, что при планировании беременности обследоваться необходимо не только женщинам, но и мужчинам. В своем Telegram-канале она раскрыла формулу успешного зачатия ребенка.

По словам Каплиной, перед тем, как завести ребенка, мужчинам обязательно необходимо проконсультироваться с урологом-андрологом. В период попыток зачатия им нельзя посещать бани и сауны, а также пить пиво. Кроме того, мужчинам нужно сдать спермограмму, подчеркнула специалистка.

Оба партнера должны отказаться от курения, а алкоголь сократить до минимума, добавила доктор. Спать важно не менее восьми-девяти часов в сутки. Из рациона стоит исключить фастфуд, лапшу быстрого приготовления, колбасу, сосиски, майонез, кетчуп, чипсы и сладкие газированные напитки. А вот морепродукты, оливковое масло, орехи и овощи, напротив, нужно добавить в ежедневное меню. Заключительный совет врача — регулярно заниматься физической активностью, в том числе ходьбой, йогой и плаванием.

Ранее эксперт Бобби Наджари рассказал о главных причинах мужского бесплодия. Он утверждает, что трудности с зачатием ребенка могут возникнуть из-за ожирения.

