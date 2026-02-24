ВСУ на фоне переговоров в Женеве атаковали учебные заведения в России

Мирошник: ВСУ на фоне переговоров в Женеве атаковали пять учебных заведений в РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю атаковали как минимум пять образовательных учреждений на территории России. об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он напомнил, что 23 февраля ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Новая Погощь Суземского района. В результате сбросов взрывных устройств повреждено здание школы. Это стало как минимум пятой за неделю атакой, уточнил собеседник агентства.

Мирошник добавил, что ударами по гражданским объектам Украина пытается создавать негативный фон восприятия переговоров, которые при посредничестве США прошли 17 и 18 февраля в Женеве.

До этого, 21 февраля, ВСУ ударили по школе в городе Васильевка Запорожской области. В результате атаки был поврежден фасад здания, осколками также посекло школьные автобусы. Никто не пострадал.