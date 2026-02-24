Задержание пособника украинской разведки в Приморье сняли на видео

ФСБ показало видео задержания пособника ГУР Украины в Приморье

В Приморском крае оперативники ФСБ задержали пособника Главного управления разведки (ГУР) Украины. Об этом сообщает Telegram-канал антитеррористической комиссии региона.

Мужчину 1984 года рождения обвиняют в передаче противнику данных об объектах оборонного комплекса и железнодорожной инфраструктуре Приморского края. Злоумышленник свою вину признал. Он объяснил, что еще в 2024 году вышел на связь с украинской спецслужбой, желая стать оператором дрона. С того времени он выполнял задания куратора, пересылая тому информацию.

Задержанного подозревают в государственной измене. Ему может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.

6 февраля сообщалось, что сотрудники силовых структур задержали 48-летнего жителя Хабаровского края за шпионаж в пользу Украины. Мужчина установил контакт с представителем запрещенного военизированного объединения, которое действует в интересах украинской разведки. По заданию куратора он собирал информацию о военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО) и воинских частях на территории Бикина.