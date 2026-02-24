Реклама

16:48, 24 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский поздравил жителей постсоветской страны с праздником

Зеленский записал видео с Махалом и поздравил эстонцев с днем независимости
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания «коалиции желающих» в Киеве записал видео с премьер-министром Эстонии Кристеном Махалом и поздравил эстонцев с днем независимости. Глава эстонского правительства опубликовал видео на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На видео Махал снимал себя и поздравлял граждан Эстонии на эстонском. Затем в кадре появляется и Зеленский.

«Hi! Happy Independence Day of Estonia, dear friends! (с английского "Привет! С Днем независимости Эстонии, дорогие друзья" — прим. «Ленты.ру»)» — сказал украинский лидер.

В годовщину начала СВО Зеленский сделал ряд заявлений. Так, он сказал, что Киев получил «большой пакет» ракет для противовоздушной обороны. Также он объявил, что пойдет на выборы лишь в случае продолжения конфликта, а также вновь отказался выводить ВСУ из Донбасса.

