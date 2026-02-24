Реклама

15:03, 24 февраля 2026

Зеленский поставил Орбана в один ряд с Путиным и Лукашенко

Зеленский: Орбан станет союзником Путина и Лукашенко, если не одобрит кредит ЕС
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан станет союзником президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в случае, если не одобрит кредит Европейского союза (ЕС) Киеву на военную помощь в размере 90 миллиардов евро. С таким заявлением выступил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD, запись опубликована на YouTube.

«Если он заблокирует 90 миллиардов евро, предназначенных для нас, на оружие, (...) то он поставит себя на один уровень с Путиным и Лукашенко», — высказался политик.

Зеленский прокомментировал решение Венгрии заблокировать выдачу кредита Украине и заявил, что ЕС выделяет заем «не на деньги Орбана». По мнению политика, венгерский премьер якобы в конечном итоге откажется от своего решения из-за нежелания становиться союзником России в представлении других стран.

19 декабря 2025 года лидеры государств-членов ЕС отказались конфисковать замороженные активы России для финансирования «репарационного кредита» Украине. В качестве альтернативы, по словам председателя Европейского совета Антониу Кошты, был выбран вариант займа на 90 миллиардов евро за счет общего бюджета объединения.

Ранее Антониу Кошта пригрозил Орбану последствиями из-за блокировки Будапештом многомиллиардного кредита ЕС Украине. По словам журналистов издания Politico, переписка между политиками «усугубляет конфликт между ЕС и Венгрией».

