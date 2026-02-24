Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:50, 24 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский прокомментировал критику Залужного фразой «я уважаю»

Зеленский заявил, что не углублялся в критику Залужного контрнаступления ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Leon Neal / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не углублялся в критику контрнаступления украинской армии в 2023 году от экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ), представителя Киева в Лондоне Валерия Залужного. Об этом политик сообщил в интервью немецкому телеканалу ARD.

«Видите ли, я разумный человек. Сейчас не время для политики. Другие решили иначе. Я не хочу сейчас заниматься политикой. Я уважаю нашу армию и уважаю то, как она сражалась на разных этапах [конфликта]», — заявил Зеленский.

Он добавил, что не хочет углубляться в критику Залужного. По словам Зеленского, ему это особо не интересно.

В годовщину начала СВО Владимир Зеленский сделал ряд заявлений. Так он рассказал, что Украина получила «большой пакет» ракет для противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, он объяснил, что пойдет на выборы лишь в случае продолжения конфликта, а также вновь отказался выводить ВСУ из Донбасса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский объявил о получении большого пакета одного вида оружия

    Экономика России оказалась под угрозой из-за одного фактора

    Раскрыты подробности сексуальной жизни в царской России

    В России представили новый комфортный автомобиль для ритуальных услуг

    Россиянка описала жесткую посадку самолета в Таиланде словами «что-то бахнуло»

    Россиянин получил срок за отправленную в автобусе посылку

    Названа дающая Европе «стратегическую автономию» ракета

    ВСУ атаковали пассажирский автобус в Брянской области

    Назван единственный вариант для встречи Путина и Зеленского

    Директор Киркорова отреагировала на слухи о полумиллионном долге артиста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok