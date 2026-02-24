Зеленский прокомментировал критику Залужного фразой «я уважаю»

Зеленский заявил, что не углублялся в критику Залужного контрнаступления ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не углублялся в критику контрнаступления украинской армии в 2023 году от экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ), представителя Киева в Лондоне Валерия Залужного. Об этом политик сообщил в интервью немецкому телеканалу ARD.

«Видите ли, я разумный человек. Сейчас не время для политики. Другие решили иначе. Я не хочу сейчас заниматься политикой. Я уважаю нашу армию и уважаю то, как она сражалась на разных этапах [конфликта]», — заявил Зеленский.

Он добавил, что не хочет углубляться в критику Залужного. По словам Зеленского, ему это особо не интересно.

В годовщину начала СВО Владимир Зеленский сделал ряд заявлений. Так он рассказал, что Украина получила «большой пакет» ракет для противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, он объяснил, что пойдет на выборы лишь в случае продолжения конфликта, а также вновь отказался выводить ВСУ из Донбасса.