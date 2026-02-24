Реклама

Зеленский раскрыл главные указания переговорной группе Украины

Зеленский: Главный посыл переговорной группе — не обесценить годы конфликта
Алевтина Запольская
Фото: Sebastian Gollnow / picture alliance via Getty Images

Перед каждым раундом переговоров украинская команда получает четкие указания от президента Владимира Зеленского. Их содержание украинский лидер раскрыл в видео, приуроченном к годовщине начала специальной военной операции (СВО).

«Точно не раскрою государственную тайну, если скажу главный мой посыл: не обнулить все эти годы, не обесценить все, через что Украина прошла», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, Украина хочет достойного мира, поэтому он дает четкие указания переговорной группе перед каждой встречей делегаций.

Ранее Зеленский потребовал от Запада подписать гарантии безопасности для Украины. По его словам, в приложении к гарантиям от США прописана поставка оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ), численность которых составит 800 тысяч человек.

