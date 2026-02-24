Зеленский ввел санкции против известного российского историка

Зеленский ввел санкции против историка Миллера и директора РВИО Мягкова

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины против профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге Алексея Миллера, известного в том числе критикой украинского национализма и национальной политики Украины, и научного директора Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаила Мягкова. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины.

«Ввели санкции против культурной колонизации — против тех, кто десятилетиями искажал историю Украины и навязывал имперские нарративы. Это не вопрос культуры как таковой, а составляющая гибридной войны», — прокомментировал решение уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк.

Согласно решению СНБО, санкции затронут 29 граждан России и 15 российских юридических лиц. Киев обвинил российских историков и учреждения в сфере науки и культуры в поддержке специальной военной операции, фальсификации исторических фактов, и якобы незаконном вывозе культурных ценностей из музеев и заповедников Крыма.

Помимо Миллера и Мягкова, в санкционный список вошли:

научный руководитель Института всеобщей истории РАН, автор школьного учебника истории Александр Чубарьян;

журналист, военный историк Евгений Норин;

доцент исторического факультета МГУ Олег Айрапетов;

политолог, эксперт по постсоветскому пространству Богдан Безпалько.

Алексей Миллер в начале 2000-х годов занимался историей украинского национализма и неоднократно критиковал действия властей Украины в сфере политики памяти и национальной политики: в частности, в 2011 году историк прочитал в Одессе лекцию, в которой указал на отдельные идентичности западных и восточных регионов и их роль в возможном конфликте на территории Украины. Михаил Мягков, в свою очередь, является специалистом по истории Великой Отечественной войны и научным директором РВИО, председателем которого является помощник президента России Владимира Путина, глава переговорной группы по урегулированию конфликта на Украине Владимир Мединский.

Ранее Зеленский ввел бессрочные санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Среди причин Зеленский назвал строительство инфраструктуры для размещения ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии.