12:35, 24 февраля 2026Забота о себе

Женщинам назвали не связанные с беременностью причины тяги к определенным продуктам

Врач Хименес объяснила тягу к определенным продуктам гормональным дисбалансом
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Гинеколог Радханари Хименес заявила, что тягу к определенным продуктам можно объяснить не только беременностью. Другие причины, не связанные с ожиданием ребенка, она назвала в подкасте Tiene Sentido, на который обратило внимание издание El Confidencial.

По словам Хименес, тяга к определенным продуктам может появиться из-за гормонального дисбаланса, возникающего у женщин по многим причинам. В частности, изменение пищевых привычек зачастую происходит в предменструальный период.

В качестве еще одного примера доктор привела перименопаузу. В этот период, помимо тяги к определенным продуктам, нередко наблюдаются также ночные приступы голода. Врач подчеркнула, что понимание роли гормонов позволяет женщинам подходить к подобным эпизодам с большим состраданием к себе и в случае необходимости обратиться к специалисту, чтобы найти стратегии, которые помогут поддерживать физическое и эмоциональное равновесие.

Ранее доцент Ольга Братчикова рассказала о неочевидных симптомах менопаузы. В этот период, утверждает она, у женщин могут возникнуть ночная потливость и бессонница.

