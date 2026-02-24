Женщинам назвали не связанные с беременностью причины тяги к определенным продуктам

Врач Хименес объяснила тягу к определенным продуктам гормональным дисбалансом

Гинеколог Радханари Хименес заявила, что тягу к определенным продуктам можно объяснить не только беременностью. Другие причины, не связанные с ожиданием ребенка, она назвала в подкасте Tiene Sentido, на который обратило внимание издание El Confidencial.

По словам Хименес, тяга к определенным продуктам может появиться из-за гормонального дисбаланса, возникающего у женщин по многим причинам. В частности, изменение пищевых привычек зачастую происходит в предменструальный период.

В качестве еще одного примера доктор привела перименопаузу. В этот период, помимо тяги к определенным продуктам, нередко наблюдаются также ночные приступы голода. Врач подчеркнула, что понимание роли гормонов позволяет женщинам подходить к подобным эпизодам с большим состраданием к себе и в случае необходимости обратиться к специалисту, чтобы найти стратегии, которые помогут поддерживать физическое и эмоциональное равновесие.

