Культура
19:51, 25 февраля 2026Культура

Абдулов предсказал развод Алферовой и Бероева

KP.RU: Александр Абдулов предсказывал, что Алферова и Бероев разведутся
Ольга Коровина
Ксения Алферова и Егор Бероев

Ксения Алферова и Егор Бероев . Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народный артист РСФСР Александр Абдулов предсказывал, что брак Ксении Алферовой и Егора Бероева не будет долгим. Об этом рассказал продюсер Евгений Морозов, его слова передает KP.RU.

«После их свадьбы он мне сказал: "Вот увидишь, они долго вместе не протянут"», — поделился Морозов. Он сообщил, что Абдулов считал Бероева слишком зацикленным на собственной персоне и был уверен, что после бракосочетания Ксении придется «знакомиться с ним заново».

Александр Абдулов был женат на актрисе Ирине Алферовой и воспитывал Ксению как собственную дочь. Известно, что артист поддерживал общение с падчерицей после развода с супругой.

Ранее сообщалось, что Егор Бероев тайно женился на 21-летней балерине после развода с Ксенией Алферовой. До этого актер заявил, что расстался с Алферовой в 2022 году после 20 лет брака. Он добавил, что семьи у них «нет уже давно», а сам он желает бывшей жене всего доброго и благодарен ей «за все хорошее и плохое».

