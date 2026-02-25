Реклама

16:55, 25 февраля 2026Силовые структуры

Активы экс-депутата Госдумы оценили в 11 миллиардов рублей

ГП подала иск об изъятии активов экс-депутата Госдумы Исаева на ₽11 млрд.
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Генпрокуратура России подала антикоррупционный иск об изъятии активов краснодарского застройщика и бывшего депутата Госдумы Ризвангаджи Исаева общей стоимостью 11 миллиардов рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ведомство требует обратить имущество в доход государства. Прокуроры установили, что Исаев после избрания в парламент не оставил свой бизнес, а воспользовался открывшимися возможностями и влиянием для незаконного обогащения себя и своих родственников. Депутат за бесценок скупил 413 гектаров земли в Краснодаре, выделенных под жилищное строительство. Полученные от продажи доходы он инвестировал в крупные девелоперские проекты, в том числе в строительство «Немецкой деревни» и пятизвездной гостиницы Marriott в Краснодаре.

Владельцами 127 земельных участков в Дагестане и Краснодарском крае, 43 нежилых зданий и помещений, 21 жилого дома и квартир числятся бывшая и нынешняя жены Исаева, сыновья, невестка и приближенные лица. Они привлечены в качестве ответчиков по иску вместе с самим экс-депутатом. Имущество арестовано. Слушания по иску назначены на 10 марта.

В земельных махинациях депутату помогли председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов и судья Ленинского райсуда Рустем Трахов, у которых прокуратура также обнаружила нелегальные активы на 13 и 19 миллиардов рублей соответственно.

Исаев приходится братом бывшему вице-премьеру Дагестана Шамилю Исаеву, который был осужден на 16 лет за мошенничество с бюджетными средствами и организацию заказной расправы. Его освободили от наказания после участия в спецоперации.

