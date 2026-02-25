Археологи нашли средневековое кольцо с необычным голубым камнем

В Норвегии обнаружили средневековое кольцо с редким синим кристаллом

В Норвегии археологи нашли средневековое кольцо с кристаллом из стекла. Об этом сообщает Popular Mechanics.

Ученые проводили раскопки в норвежском Тенсберге — старейшем городе страны, — когда на глубине менее семи сантиметров обнаружили золотое украшение с овальной вставкой. По словам археолога Линды Асхейм, она была настолько потрясена находкой, что даже попросила строителей подтвердить, что это не розыгрыш. Кольцо украшено филигранью и мелкими золотыми шариками, а синий камень по центру, вопреки ожиданиям, оказался не сапфиром, а стеклом. Радиоуглеродный анализ позволил датировать предмет эпохой викингов — между XI и XIII веками.

Эксперты предполагают, что владелицей кольца была знатная женщина, возможно, связанная с королевским замком Тунсбергхус. В Средние века подобные украшения не только демонстрировали статус, но и могли служить амулетами: считалось, что голубые камни охраняют целомудрие и обладают целительной силой. Ученые назвали находку «редчайшим экземпляром» — подобные кольца попадаются в Норвегии раз в 15 лет.

