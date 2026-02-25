Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:21, 25 февраля 2026Из жизни

Археологи нашли средневековое кольцо с необычным голубым камнем

В Норвегии обнаружили средневековое кольцо с редким синим кристаллом
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Microgen / Shutterstock / Fotodom

В Норвегии археологи нашли средневековое кольцо с кристаллом из стекла. Об этом сообщает Popular Mechanics.

Ученые проводили раскопки в норвежском Тенсберге — старейшем городе страны, — когда на глубине менее семи сантиметров обнаружили золотое украшение с овальной вставкой. По словам археолога Линды Асхейм, она была настолько потрясена находкой, что даже попросила строителей подтвердить, что это не розыгрыш. Кольцо украшено филигранью и мелкими золотыми шариками, а синий камень по центру, вопреки ожиданиям, оказался не сапфиром, а стеклом. Радиоуглеродный анализ позволил датировать предмет эпохой викингов — между XI и XIII веками.

Эксперты предполагают, что владелицей кольца была знатная женщина, возможно, связанная с королевским замком Тунсбергхус. В Средние века подобные украшения не только демонстрировали статус, но и могли служить амулетами: считалось, что голубые камни охраняют целомудрие и обладают целительной силой. Ученые назвали находку «редчайшим экземпляром» — подобные кольца попадаются в Норвегии раз в 15 лет.

Материалы по теме:
«Разморозился и атаковал амебу» Найденные в Сибири вирусы ожили и оказались способны убивать. Опасны ли они для человека?
«Разморозился и атаковал амебу»Найденные в Сибири вирусы ожили и оказались способны убивать. Опасны ли они для человека?
3 декабря 2022
Древние вирусы и массовый аутизм: чем глобальное потепление угрожает человечеству?
Древние вирусы и массовый аутизм:чем глобальное потепление угрожает человечеству?
14 мая 2022
«Такое не находили даже в царских усыпальницах» В Арктике впервые нашли артефакты XVII века. Как север сохранил их?
«Такое не находили даже в царских усыпальницах»В Арктике впервые нашли артефакты XVII века. Как север сохранил их?
24 февраля 2022

Ранее пенсионер Джон Ральф, работавший волонтером на раскопках в поселении Бургхед, Великобритания, обнаружил редкое пиктское украшение, пролежавшее в земле не менее десяти веков. 68-летний бывший инженер расчищал пол древнего сооружения, когда нашел сначала металлическую булавку, а затем заметил в земле кольцо со вставкой из граната.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности крушения истребителя в Казахстане

    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

    В России наметилась крупная финансовая проблема

    В России собрались ускорить приватизацию

    Разведенный Богатырев прокомментировал слухи о романе с молодой актрисой

    Стала известна дата новых переговоров по Украине в Женеве

    В России усомнились в словах Зеленского о поломке нефтепровода «Дружба»

    Стало известно о новых ядерных проектах США и Британии

    Выступление Путина вызвало реакцию на Западе

    Европейский лидер обвинил Украину в неуважении к ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok