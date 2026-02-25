Реклама

07:38, 25 февраля 2026Бывший СССР

Атаки ВСУ в Черном море спровоцировали США на демарш

Посол Украины в США Стефанишина сообщила о демарше после атак в Черном море
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Ольга Стефанишина

Ольга Стефанишина. Фото: Ron Sachs — CNP for NY Post / Consolidated News Photos / Global Look Press

Посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что получила демарш от Госдепартамента после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтяной объект в Черном море в конце 2025 года, передает CNN.

Стефанишина напомнила, что украинские атаки на Новороссийск повлияли на часть американских инвестиций, которые осуществляются через Казахстан.

«Мы слышали от Госепартамента, что нам следует воздерживаться от, ну, вы знаете, от нападок на американские интересы», — подчеркнула она.

Помимо этого, дипломат отметила, что Киев «принял это к сведению». По ее словам, в ноте Госдепа отмечалось, что у Штатов на данный момент нет таких экономических интересов на Украине, как в Казахстане.

Ранее посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал «о глубоком расколе» во взаимоотношениях с президентом страны Владимиром Зеленским. Также экс-главком раскритиковал стратегию ВСУ. По его мнению, она опирается на нереалистичные представления о численности войск и недостаточном внедрении новых технологий.

