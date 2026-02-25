Бывший спецпосланник Трампа осудил решение США по Украине

Келлог осудил воздержание США от голосования по резолюции по Украине в ООН

Бывший спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог осудил воздержание США от голосования по резолюции по Украине в ООН. Свою реакцию он опубликовал в соцсети Х.

«ООН проголосовала за установление прочного мира в Украине, а мы воздержались. Поди разберись», — отметил Келлог.

Бывший спецпосланник американского лидера добавил, что вопрос украинского конфликта не является бизнес-сделкой. Он задался вопросом о том, являются ли четыре года военных действий недостаточными.

Ранее США воздержались при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН по антироссийской резолюции по Украине. За резолюцию высказались 107 государств, против — 12, воздержалась от голосования 51 страна.