Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:51, 25 февраля 2026Мир

Бывший спецпосланник Трампа осудил решение США по Украине

Келлог осудил воздержание США от голосования по резолюции по Украине в ООН
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Бывший спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог осудил воздержание США от голосования по резолюции по Украине в ООН. Свою реакцию он опубликовал в соцсети Х.

«ООН проголосовала за установление прочного мира в Украине, а мы воздержались. Поди разберись», — отметил Келлог.

Бывший спецпосланник американского лидера добавил, что вопрос украинского конфликта не является бизнес-сделкой. Он задался вопросом о том, являются ли четыре года военных действий недостаточными.

Ранее США воздержались при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН по антироссийской резолюции по Украине. За резолюцию высказались 107 государств, против — 12, воздержалась от голосования 51 страна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подчиненная Зеленскому бригада ВСУ потребовала вывода личного состава с фронта

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Телеведущая похвалила ягодицы коллеги и заставила ее покраснеть от смущения

    Хейли Бибер без бюстгальтера стала лицом журнала Vogue

    Российский «Торнадо-С» оборудовали спутниковой системой ГЛОНАСС

    Россиянам пообещали потепление

    Российская тревел-блогерша описала жизнь наркоманов в США фразой «улицы зомби»

    На российской реке появились «блины»

    Россияне стали чаще отказываться от одного вида кредитов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok