Россиянин врезался в глухонемую женщину, бросил ее умирать в овраге и занялся бумагами

В Новосибирске мужчина врезался в глухонемую женщину, бросил ее умирать в овраге и занялся бумагами. Об этом сообщает портал NGS.Ru.

По информации портала, удар при аварии был таким сильным, что пострадавшую откинуло в овраг почти на 10 метров от места аварии. После того, как виновник сбил россиянку, он попытался уехать с места происшествия, сразу же попал в новую аварию и остановился, чтобы оформить ДТП.

Пострадавшая глухонемая женщина не смогла позвать на помощь. Ее нашли лишь спустя пять дней, уже без признаков жизни. На водителя завели дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. О деле по статье «Оставление в опасности» не сообщается.

