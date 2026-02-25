Реклама

08:37, 25 февраля 2026Россия

Россиянин врезался в глухонемую женщину, бросил ее умирать в овраге и занялся бумагами

В Новосибирске мужчина сбил глухонемую женщину и бросил ее умирать
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал mvd_54

В Новосибирске мужчина врезался в глухонемую женщину, бросил ее умирать в овраге и занялся бумагами. Об этом сообщает портал NGS.Ru.

По информации портала, удар при аварии был таким сильным, что пострадавшую откинуло в овраг почти на 10 метров от места аварии. После того, как виновник сбил россиянку, он попытался уехать с места происшествия, сразу же попал в новую аварию и остановился, чтобы оформить ДТП.

Пострадавшая глухонемая женщина не смогла позвать на помощь. Ее нашли лишь спустя пять дней, уже без признаков жизни. На водителя завели дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. О деле по статье «Оставление в опасности» не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области под лед Байкала провалился внедорожник с женщиной и ребенком внутри.

