Артемий Лебедев назвал американцев братским народом из-за одного факта на Олимпиаде

Лебедев заявил о сходстве русских и американцев из-за хейта в США спортсменки Гу

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал американцев братским народом после того, как узнал о том, что в США критиковали фристайлистку Эйлин Гу, которая выросла в Америке, но выступала за команду Китая. О сходстве жителей России и США он заявил в обзоре новостей, видео доступно во «ВКонтакте».

Лебедев отметил, что Гу, выросшая в Америке, подвергается сильному хейту, поскольку, несмотря на наличие американского паспорта, она решила представлять Китай на Олимпиаде. По словам блогера, в комментариях в интернете американцы называют спорстменку предательницей и заявляют, что США дали ей многое.

Дизайнер выразил уверенность в том, что если бы российский спортсмен выступал на Олимпиаде за другую страну, то в медиасфере его тоже бы резко критиковали. «Я был уверен, что в Америке как-то люди спокойнее, что ли, к этому относятся. А *** подобного, оказалось, что мы самые братские народы на свете с абсолютно одинаковым менталитетом», — сказал Лебедев.

Он также пожелал терпения спортсменке, столкнувшейся с массовой критикой.

Ранее Лебедев призвал Россию брать пример с США в вопросе экономического влияния на другие страны. Он заявил, что отечественные компании должны появляться во многих странах.