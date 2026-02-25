Реклама

Экономика
21:52, 25 февраля 2026Экономика

В Лондоне появился тошнотворный фонтан

В Лондоне появился фонтан с изрыгающими грязную воду людьми
Виктория Клабукова

Кадр: Channel 4 / YouTube

В Лондоне появился фонтан с сомнительной эстетической, но высоконравственной ценностью. О том, что он собой представляет, пишет газета The Independent.

Десятиметровый «фонтан грязи», как его назвали авторы, воздвигнут в районе Саут-Банк в рамках промоакции к премьере нового документального сериала «Грязный бизнес» на канале Channel 4. Проект рассказывает о жертвах канализационного кризиса в Великобритании.

Скульптурная группа представляет собой мужчин, женщин и детей, изрыгающих мутную коричневую воду. Статуи изображают героев сериала, в частности серфингистку Софи Хеллиер и тренера по плаванию Элли Фут. Одна из фигур является собирательным образом и представляет собой владельца водопроводной компании с полными денег карманами. «Тошнотворный» фонтан не функционирует как настоящий и является скорее инсталляцией. Узнать о судьбе пострадавших от загрязнения сточными водами можно по размещенному на стенде QR-коду.

Ранее в Лондоне появился другой кинематографичный памятник. Бронзовый монумент в честь главной героини серии фильмов «Бриджит Джонс» установили в центре Лондона, на Лестер-сквер.

