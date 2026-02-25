Реклама

18:22, 25 февраля 2026Спорт

Гондурас отказался играть с Россией

Сборная Гондураса по футболу отказался от товарищеского матча с Россией
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Сборная Гондураса по футболу отказался от товарищеского матча с Россией. Об этом сообщает Sport24.

Отмечается, что Российский футбольный союз обратился в Федерацию футбола Гондураса с предложением провести игру в марте, однако получил отказ. Гондурасская сторона уже согласовала встречи с другими командами и решила не менять календарь, согласованный с Международной федерацией футбола (ФИФА).

Следующим соперником команды Валерия Карпина станет сборная Мали. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 27 марта. Ожидается, что национальная команда проведет еще один товарищеский матч 31 марта в Краснодаре. Соперник россиян до сих пор не определен.

Сборная России с весны 2022 года отстранена от всех соревнований под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команда может проводить только товарищеские матчи.

