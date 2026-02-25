Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:38, 25 февраля 2026Мир

Граничащая с Россией страна захотела увеличить армию в два раза

Косиняк-Камыш: Польше нужно увеличить численность армии до 500 тысяч человек
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Польше нужно увеличить численность армии до 500 тысяч человек. Об этом рассказал министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РИА Новости.

«Это стратегическая цель на несколько лет, которую мы будем реализовывать», — подчеркнул он.

Таким образом, польский министр заявил о цели увеличить армию более чем в два раза, поскольку в данный момент, по официальным данным, ее численность составляет 218 тысяч человек.

Ранее мэр польской столицы Варшавы Рафал Тшасковский сообщил, что в городском метро начали создавать материальные запасы на случай войны и необходимости укрытия в нем большого числа людей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил, что ремонт «Дружбы» не будет быстрым. Из-за нефтепровода Венгрия блокирует кредит ЕС для Украины

    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

    В России наметилась крупная финансовая проблема

    На Украине призвали готовиться к «войне вдолгую»

    Европу призвали «говорить на языке силы»

    Раскрыта судьба идеи использования активов России для Украины

    Власти России начали реагировать на падение нефтегазовых доходов

    В российском городе под весом снега рухнули сразу две крыши

    Влюбленная пара занялась сексом на глазах у детей в туристическом месте

    В России ответили на призыв Буданова не наносить удары по центрам принятия решений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok