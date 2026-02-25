Граничащая с Россией страна захотела увеличить армию в два раза

Косиняк-Камыш: Польше нужно увеличить численность армии до 500 тысяч человек

Польше нужно увеличить численность армии до 500 тысяч человек. Об этом рассказал министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РИА Новости.

«Это стратегическая цель на несколько лет, которую мы будем реализовывать», — подчеркнул он.

Таким образом, польский министр заявил о цели увеличить армию более чем в два раза, поскольку в данный момент, по официальным данным, ее численность составляет 218 тысяч человек.

Ранее мэр польской столицы Варшавы Рафал Тшасковский сообщил, что в городском метро начали создавать материальные запасы на случай войны и необходимости укрытия в нем большого числа людей.