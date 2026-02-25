Реклама

Мир
15:07, 25 февраля 2026

Метро европейской столицы начали готовить к войне

Мэр Варшавы Тшасковский: В метро создают склады с запасами на случай войны
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Jedrzej Nowicki / Agencja Gazeta via Reuters

В метро Варшавы создают склады с запасами на случай войны. О подготовке метрополитена польской столицы рассказал мэр города Рафал Тшасковский. Видеозапись его выступления опубликована в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Глава Варшавы пояснил, что в метро начали создавать материальные запасы на случай необходимости укрытия в нем большого числа людей.

«Метро — это также ключевая инфраструктура для нашей безопасности», — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр республики Дональд Туск заявил, что Польша способна заминировать границы с Россией и Белоруссией в течение 48 часов, если возникнет такая необходимость.

