Иностранец изнасиловал пенсионерку в российском регионе

В Ленинградской области задержали иностранца за изнасилование пенсионерки

В Ленинградской области задержали иностранца за изнасилование пенсионерки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

По данным ведомства, ночью 23 февраля в отдел полиции Киришского района поступило сообщение о противоправных действиях, совершенных в отношении 63-летней женщины в одном из частных домов.

Сотрудники полиции оперативно установили злоумышленника. Им оказался 43-летний иностранный гражданин, который в тот день пришел к пострадавшей в гости. Он был задержан в состоянии алкогольного опьянения на деревенской ферме.

Возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование»). Материалы полицейский проверки переданы в правоохранительные органы.

