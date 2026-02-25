Реклама

18:04, 25 февраля 2026Экономика

В российском городе под весом снега рухнули сразу две крыши

В Калуге под весом снега обрушились сразу две крыши
Виктория Клабукова

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Калужской области»

В Калуге под тяжестью снега обвалились сразу две крыши. События произошли с разницей всего в несколько часов, передает пресс-служба местного управления МЧС.

Первое обрушение случилось в жилом доме на Грабцевском шоссе. Площадь обрушения составила 80 квадратных метров. Пострадавших в результате произошедшего нет — в квартирах, по информации городской администрации, никто не проживал. Вскоре из-за снеговой нагрузки крыша обвалилась еще в одном жилом доме по улице Линейной. ЧП произошло ночью, никто также не пострадал. По оценкам ведомства, площадь обрушения ограничивается 15 квадратными метрами. В обоих случаях ремонтировать кровлю планируют силами администрации городского округа. Как отмечают в мэрии, собственники домов на Грабцевском шоссе и Линейной улице отказались от вариантов в маневренном фонде.

Ранее в МЧС подсчитали, сколько крыш обрушилось с начала 2026 года. С января в ведомство поступило больше 120 сообщений о подобных случаях, при этом 60 из них были зарегистрированы только с 13 по 20 февраля. Массовый характер обрушений эксперты объясняют не халатностью коммунальщиков, а архитектурными излишествами.

