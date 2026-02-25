Реклама

Кличко сравнил Украину с пальцем

Кличко: Один палец слаб, но кулак Украины и Европы силен
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

В бою один палец слаб, но единый кулак Украины и Европы — силен. С пальцем страну в интервью El Mundo сравнил мэр Киева Виталий Кличко.

«Все зависит от единства. Один палец слаб, но вместе они образуют сильный кулак. Единство между Украиной и Европой делает нас намного сильнее», — заявил политик в ответ на вопрос о положении Украины.

Он добавил, что при этом конфликт может как скоро закончиться, так и затянуться.

Ранее в Верховной Раде заявили, что граждане Украины выйдут на новый майдан, если условия мирного урегулирования конфликта с Россией покажутся им «несправедливыми». По словам народного депутата Юрия Камельчука, эту позицию президент Украины Владимир Зеленский пытается донести до российской стороны и западных партнеров в ходе переговорного процесса.

