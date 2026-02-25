Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:26, 25 февраля 2026Ценности

Куртку Шварценеггера из «Терминатора» продадут на аукционе за миллионы рублей

Reuters: Куртку Шварценеггера из «Терминатора» продадут на аукционе Propstore
Екатерина Ештокина

Кадр: фильм «Терминатор»

Куртку американского актера, культуриста и политика Арнольда Шварценеггера из фильма «Терминатора» продадут на аукционе Propstore в Лос-Анджелесе за миллионы рублей. Информацию приводит агентство Reuters.

Отмечается, что на торгах будет представлено 1550 предметов кино- и телереквизита, которые, по оценкам аукционного дома, могут принести около девяти миллионов долларов (695 миллионов рублей).

Среди них — культовая куртка упомянутого актера, шлемы из исторической драмы «Гладиатор» и Карта Мародеров из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана». Уточняется, что стоимость последнего предмета оценивают в 40-80 тысяч долларов (три-шесть миллионов рублей).

Оним из самых дорогих экспонатов станет голова дроида C-3PO из фильма «Звездные войны: Империя наносит ответный удар». За нее коллекционеру предстоит отдать 350–700 тысяч долларов (26–53 миллионов рублей).

Помимо этого, к покупке предложат гарпунное ружье из фильма «Челюсти», а также оружие, использованное героями Квинтом и Хупером, которое будет стоить 250–500 тысяч долларов (20-40 миллионов рублей). Кроме того, удочку Квинта представят за 75–150 тысяч долларов (6-12 миллионов рублей).

Фрагменты из фильма «Челюсти» встречаются крайне редко. Поэтому это прекрасная возможность для поклонников и коллекционеров заполучить что-нибудь ценное. Карта Мародеров — один из самых любимых реквизитов всей франшизы. Она полностью сделана вручную. Она очень сложная... открывается, имеет множество откидных частей... Поэтому на ее создание ушло бы очень много времени, и таких экземпляров очень мало

Ибрагим Фараджменеджер по приему товаров на комиссию в компании Propstore

Ранее в феврале брошь Одри Хепберн продали за сотни тысяч евро. Оценочная стоимость драгоценности составляла 40-60 тысяч евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле озвучили самый сложный вопрос на переговорах по Украине

    Билл Гейтс рассказал правду о связях с русскими женщинами и изменах жене

    Раскрыта тревожная статистика среди одной категории населения России

    В Венгрии назвали ответственных за блокировку нефтепровода «Дружба»

    Мерцу посоветовали посетить Москву

    В Петербурге стало меньше одного вида жилья

    В Госдуме заявили о провале Зеленского

    Опубликованы лучшие фотографии животных 2026 года

    Раскрыта неочевидная причина бессонницы

    Звезда российских сериалов назвала Кологривого заботливым папой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok