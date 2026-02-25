Мусорщик нашел в баке прячущегося от полиции преступника

В США мусорщик обнаружил преступника, прячущегося в мусорном баке

Сотрудник коммунальной службы в США, штат Огайо, открыл мусорный бак и нашел внутри человека. Об этом сообщает Huff.

Мусорщик собирался опорожнить контейнер в грузовик, но заметил внутри мужчину. Как выяснилось позже, это был водитель, сбежавший после того, как его остановила патрульная машина. Скрываясь от преследования, он спрятался в баке. Патрульные потеряли его из виду и оцепили район.

Поняв, что перед ним прячущийся преступник, мусорщик указал на бак полицейским, как раз проезжавшим мимо. После этого подозреваемый выбрался из бака и бросился бежать. Во время погони с его ног слетели ботинки. Вскоре беглеца задержали, никто не пострадал. Полицейские поблагодарили мусорщика за бдительность.

В июне 2023 года сообщалось, что в США мусоровоз случайно загрузил в кузов мужчину, который заснул в мусорном баке. Пострадавший попал под пресс машины, но выжил.