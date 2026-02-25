Реклама

09:30, 25 февраля 2026Забота о себе

Мужчин предупредили о риске рака пениса из-за плохой интимной гигиены

Онколог Рибас: Плохая интимная гигиена у мужчин может привести к развитию рака
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Korawat photo shoot / Shutterstock / Fotodom

Онколог Густаво Рибас предупредил мужчин, что плохая интимная гигиена может привести к раку пениса. Его слова приводит издание Metropoles.

«Простая гигиена, включающая мыло и воду, значительно снижает риск онкологических заболеваний. Рак полового члена в значительной степени предотвратим», — заявил Рибас. Среди других факторов риска этого заболевания он выделил курение, фимоз, отсутствие регулярных медицинских осмотров и заражение вирусом папилломы человека.

Онколог Фернандо Видигал добавил, что рак полового члена без надлежащего лечения быстро прогрессирует и даже может привести к частичному или полному удалению органа. В результате у мужчин снижается самооценка и повышается риск развития психических заболеваний. В связи с этим доктор призвал мужчин заботиться о себе, чтобы не пришлось делать калечащую операцию.

Ранее колопроктолог Алексей Винников предупредил об опасности лечения геморроя народными методами. По его словам, они могут привести к анальному кровотечению.

