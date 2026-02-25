Мужчина спас девушку от навязчивых туристов в Венеции и получил удар ножом в шею

Мужчина спас девушку от навязчивых туристов в Венеции (Италия) в День святого Валентина и получил удар ножом в шею. Об этом пишет издание Daily Mail.

Уточняется, что двое двоюродных братьев из Великобритании начали преследовать понравившуюся одному из них девушку в итальянском городе 14 февраля. Их навязчивое поведение заметил 21-летний местный житель, который отдыхал в одном из баров.

Он встал между туристами и девушкой, чтобы заступиться за нее. Однако один из братьев тут же достал нож и ударил защитника в шею. В итоге местному жителю потребовалась срочная операция из-за повреждения артерии.

Сообщается, что все произошло за считанные секунды. После нападения злоумышленники скрылись с места преступления, однако инцидент попал на камеры видеонаблюдения, что помогло найти и арестовать их. Девушка позже рассказала полиции, что некоторое время переписывалась с одним из подозреваемых в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), после чего они договорились о встрече в Венеции.

